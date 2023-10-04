科學家如何使用超快雷射脈衝捕捉電子的運動

科學家因其利用超快雷射脈衝進行電子運動的開創性研究而獲得 2023 年諾貝爾物理學獎。 電子在原子和分子的結構中起著至關重要的作用，其移動速度非常快。 為了捕捉它們的運動，物理學家開發了在阿秒尺度上運作的工具。

阿秒是十億分之一秒的十億分之一，使其成為一個難以理解的時間單位。 阿秒脈衝類似於攝影中的快速快門或頻閃燈，用於照亮電子的超快運動。 這些脈衝是使用強大的雷射產生的。

當針對氬等惰性氣體的原子時，高功率飛秒雷射脈衝會產生強電場，從而降低將電子限制在原子內的「牆」。 電子在稱為量子穿隧效應的過程中穿過這層降低的壁，然後被加速並在雷射電場的作用下撞回其母原子。 這種碰撞過程會產生持續阿秒持續時間的雷射脈衝。

為了捕捉這些電子運動的阿秒電影，採用了泵浦探針光譜學。 「泵浦」脈衝啟動電子的運動，而「偵測」脈衝以不同的間隔捕捉電子影像。 光電子能譜和光子能譜等複雜技術用於捕捉電子運動的資訊。

這些阿秒電影提供了關於電子在極短的時間尺度內行為的基本見解。 研究人員已經測量了有機分子中電荷的位置，這可能會對在分子尺度上控制電流產生影響。

除了基礎研究之外，在阿秒尺度上控制電子行為的能力在各個領域都有潛在的應用。 它可以實現對化學反應的雷射控制，從而產生使用現有技術無法合成的新分子。 此外，阿秒脈衝的短波長可能會在半導體製造的極紫外線（EUV）微影中得到應用。

總之，使用超快雷射脈衝捕捉電子運動的能力為理解和控制其在阿秒尺度上的行為打開了新的大門。 這些知識有可能在未來徹底改變化學合成、電子開關和半導體製造。

來源：

– [資料來源 1：瑞典皇家科學院，2023 年諾貝爾物理學獎]

– [來源2：SLAC國家加速器實驗室]