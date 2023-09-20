建立聯繫：研究人員成功連接單一石墨烯奈米帶

伊利諾大學厄巴納-香檳分校的研究人員開發了一種「連接」石墨烯奈米帶（GNR）的方法，石墨烯奈米帶是一類一維材料，這對於微電子裝置的縮放具有重要意義。 該團隊使用基於直寫掃描穿隧顯微鏡 (STM) 的製程在單一 GNR 上製造奈米級金屬觸點。 這種方法可以精確製造與特定 GNR 的金屬接觸，從而產生電晶體功能所需的裝置功能。

石墨烯是一種單原子厚的碳原子層，長期以來被認為是一種有可能取代矽的潛在高速電子材料。 然而，石墨烯本身並不是半導體。 為了在石墨烯中引入半導體特性，需要將其做得非常小或建構成特定的形狀，例如帶狀。 在這項研究中，合成了原子級精確的 GNR，並成功創建了金屬接觸。

該團隊利用掃描穿隧顯微鏡掃描表面並識別 GNR。 一旦找到 GNR，研究人員就使用 STM 中的電子束觸發金屬沉積並創建電線。 這種精確的佈線方法可以控制 GNR 上金屬接點的製造。 研究人員還發現，當採用金屬接觸時，GNR 的電子特性發生了變化，這表明了有意改變其特性的能力。

該技術的一個優點是它是在超高真空環境中進行的，確保材料不受可能降低裝置性能的大氣污染物的影響。 研究團隊的下一步是使用製造的 GNR 創建一個功能晶體管並測量其特性。

這項在單一 GNR 佈線方面的突破為高速電子設備的開發開闢了新的可能性，並為石墨烯技術的進一步發展鋪平了道路。

資料來源：伊利諾大學格蘭傑工程學院