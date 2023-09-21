研究人員開發出用於微電子學的「連接」石墨烯奈米帶的方法

研究人員在石墨烯奈米帶（GNR）的開發方面取得了突破，石墨烯奈米帶是一類一維材料，並有望用於微電子設備。 該團隊使用基於直寫掃描穿隧顯微鏡 (STM) 的製程在單一 GNR 上製造奈米級金屬觸點，從而可以控制其電子特性。

石墨烯是一種單原子厚的碳原子層，作為潛在的高速電子材料而引起了人們的注意。 然而，其缺乏半導體特性一直是個限制。 在這項研究中，創建了原子級精確的 GNR，並成功製作了金屬觸點，從而產生了晶體管運行所需的功能。

研究人員使用掃描穿隧顯微鏡技術掃描表面並識別合適的 GNR。 一旦 GNR 被識別，就會使用電子束觸發金屬沉積來創建佈線。 人們發現這種連接 GNR 的方法比以前的方法更精確且不確定性更小。

此方法的優點之一是在超高真空環境下進行，確保了材料的清潔度並防止裝置性能下降。 研究人員還發現，透過在 GNR 上放置金屬接點，GNR 的電子特性發生了變化。 GNR 的這種「摻雜」可以透過沉積不同類型的金屬來實現，從而提供了一種無需化學反應即可調整 GNR 特性的方法。

研究人員的下一步是使用這種方法創建一個功能晶體管並測量其特性。 開發出一種精確可靠的方法來使金屬與特定的 GNR 接觸，使我們更接近實現利用石墨烯奈米帶的微電子裝置。

來源：ACS Nano（DOI：10.1021/acsnano.8b08089）