墨爾本北部的神秘燈光和爆炸聲讓專家們尋找答案

週三晚上 9 點左右，墨爾本北部的居民對一道明亮的橙色閃光感到困惑，隨後發生了一聲巨響。 這起事件的影片在社群媒體上廣泛傳播，記錄了多琳居民在從車上取東西時目睹這一現象的時刻。 他對這種聲音很感興趣，於是他冒險到街上去調查聲音的來源。

多琳居民肖恩·斯坎倫 (Sean Scanlon) 表示，這種噪音是他從未聽過的。 「這震動了地面，讓每個鄰居都離開了家，」他告訴七號新聞台。 爆炸不僅限於多琳，默恩達、南莫朗、博文、鑽石溪和唐卡斯特的居民也報告聽到一聲巨響。

太空領域的當局和專家對這一事件感到困惑，因為該地區沒有檢測到隕石活動。 澳洲地球科學局沒有記錄到地震活動，澳洲電力公司也沒有發現爆炸或損壞的證據。 維多利亞州政府證實，附近的採石場或任何正在進行的道路施工中沒有發生未經授權的爆炸事件。

這並不是維州第一次發生此類事件。 八月，天空中出現了類似的光球，伴隨著一聲巨響。 該航太局後來確定，這很可能是俄羅斯聯盟二號火箭重新進入地球大氣層的碎片。

最近墨爾本北部神秘的光和爆炸的原因仍然未知，專家和居民急切地尋找答案。 當局正在繼續調查該事件，以確定其起源和性質。

來源：

– 7NEWS：https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127

–日出/推特：https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411