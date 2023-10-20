天文學愛好者期待 2023 年 XNUMX 月月偏食

世界各地的天空愛好者熱切等待定於 28 年 2023 月 XNUMX 日即將到來的月偏食。繼今年早些時候的半影月食之後，這一天體事件有望讓觀測者著迷並驚嘆不已。 幾個世紀以來，月食一直讓人類著迷，並且在各種文化中仍然具有精神意義。

天文學家和科學家也密切觀察月食，以深入了解地月系統並了解月球表面與地球大氣之間的相互作用。 這些活動提供了獨特且令人驚嘆的天體展示，受到觀星者和天文學愛好者的熱切期待。

2023 年 11 月月食將於晚上 31:3 在新德里開始，並於 36 月 29 日凌晨 XNUMX:XNUMX 結束。在此期間，當月球穿過地球的陰影時，將會發生月偏食。 亞洲、俄羅斯、非洲、美洲、歐洲、南極洲和大洋洲等多個地區都可以看到這次日食。

在新德里，觀測者可以在西南天空目睹日食。 最大時，月亮將位於地平線上方 62°。 在印度，預計最大月食發生在凌晨 1 點 45 分，大約 12% 的月球表面沉浸在陰影中。

要體驗月偏食的魔力，天文學愛好者只需走出去凝視天空即可。 他們將能夠在整個月食過程中觀察到月球外觀和色調的逐漸變化。

2023 年 XNUMX 月的月偏食有望成為真正壯觀的事件，為驚嘆宇宙奇觀提供了獨特的機會。 無論您是經驗豐富的觀察者還是休閒的天空愛好者，都不要錯過目睹這令人著迷的天體表演的機會。

來源：

–“2023 年 XNUMX 月月食：日期和時間”

–“2023 年 XNUMX 月月食：在哪裡以及如何觀看”