月球塵埃可用於在月球上建造道路和著陸場

科學家在地球上進行了實驗，探索月球塵埃在月球上建造道路和著陸場的潛在用途。 月球塵埃主要由細粉狀火山岩組成，儘管月球表面呈白色，但其土壤實際上是深灰色的。 月球上缺乏侵蝕過程導致月球塵埃中產生鋒利邊緣的顆粒，對太空探索構成危險。

此外，月球塵埃帶有電荷，使其具有黏性。 這種黏性會對月球登陸器、太空衣造成損害，如果吸入，甚至會造成潛在的健康問題。 為了減輕月球塵埃造成的損害，人們提出了利用現有資源在月球表面建造道路的想法。

在最近的一項研究中，科學家們對一種名為 EAC-1A 的月球土壤替代品進行了實驗，以研究集中的陽光是否可以將月球塵埃融化成堅固的岩板。 他們使用不同強度和尺寸的雷射光束模擬集中陽光，成功生產出三角形、中空的瓷磚。 這些瓷磚可以聯鎖起來，形成堅固的表面，用於在月球上建造道路和著陸場。

先前的研究建議使用強烈的陽光或雷射光束來熔化月球土壤，但這項研究證明了更大塊的生產和強大雷射光束的使用。 為了在月球上產生同樣強大的光束，需要直徑約 5.7 英尺的透鏡。

未來的實驗將評估這些瓷磚對火箭推力的彈性，以確定它們是否適合著陸場。 研究人員還可以在模擬月球條件下進行測試，包括沒有大氣層和重力減小的條件，以驗證該技術在月球上實施之前的可行性。

總之，利用月球塵埃在月球上建造道路和著陸場有可能降低成本並使太空探索更永續。 這項研究利用集中陽光成功製造了堅固的岩石板​​，為月球建設提供了一個有前途的解決方案。

來源：

– 太空網