太空時代正在地球大氣層留下痕跡

最近發表在《美國國家科學院院刊》上的一項研究表明，太空時代正在對地球大氣層產生影響。 研究人員在大氣中的氣溶膠中發現了大量金屬，這可能是由於越來越多的太空船和衛星發射和返回造成的。 金屬的存在正在改變大氣化學，可能影響臭氧層和氣候。

由美國國家海洋暨大氣總署 Dan Murphy 領導的研究小組發現了 20 多種元素，其比例與太空船合金中使用的元素相符。 他們觀察到，太空船再入時產生的某些金屬（例如鋰、鋁、銅和鉛）的質量遠遠超過了天然宇宙塵埃中發現的這些金屬的濃度。 令人震驚的是，有助於保護和緩衝臭氧層的大硫酸顆粒中，幾乎 10% 含有鋁和其他太空船金屬。

科學家估計，到 2030 年，可能會有多達 50,000 萬顆衛星進入軌道。 這意味著，在未來幾十年內，多達一半的平流層硫酸顆粒可能含有來自再入大氣層的金屬。 這對大氣、臭氧層和地球生命的影響仍然未知。

研究平流層具有挑戰性，因為這是一個沒有人類居住的區域。 只有最高的航班才會在短時間內進入該地區。 然而，作為美國太空總署機載科學計畫的一部分，科學家利用研究飛機收集平流層的樣本。 儀器連接在鼻錐上，以確保採樣的空氣新鮮且不受干擾。

平流層是穩定且看似平靜的大氣層。 它也是臭氧層的所在地，臭氧層是保護地球上的生命免受有害紫外線輻射的重要組成部分。 過去幾十年來，臭氧層一直受到威脅，但全球協調努力修復和補充臭氧層。

太空發射和返回次數的增加導致更多金屬進入平流層。 隨著火箭的發射和衛星的部署，它們會留下一系列金屬顆粒，這些顆粒有可能以科學家仍在試圖了解的方式影響大氣層。

總之，該研究強調需要進一步研究以確定太空時代對地球大氣層的確切影響。 研究結果表明，來自太空船和衛星的金屬越來越多，可能會對氣候、臭氧層和地球的整體宜居性產生影響。

來源：

– 標題：太空時代正在地球大氣層留下印記

– 資料來源：《美國國家科學院院刊》