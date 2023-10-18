諾貝爾獎的由來和意義

諾貝爾獎由阿爾弗雷德·諾貝爾設立，是一項享有盛譽的獎項，旨在表彰在各個領域為人類進步做出重大貢獻的個人。 阿爾弗雷德·諾貝爾 (Alfred Nobel) 1833 年出生於斯德哥爾摩的一個工程師家庭，是一位化學家和工程師，後來成為頗具影響力的軍火製造商。 他的財富來自他的眾多發明，其中包括炸藥，儘管這項發明為他贏得了「死亡商人」的貶抑頭銜。

然而，諾貝爾希望留下持久的遺產，為社會的進步做出貢獻。 在1895年簽署的遺囑中，他規定將剩餘的財富用於建立一個基金，每年作為獎金進行分配。 該基金的利息將分為五等份，獎勵給在物理、化學、生理學或醫學、文學以及和平領域做出重大發現或成就的個人。 1968年，諾貝爾經濟學獎被加入獎項名單。

第一屆諾貝爾獎於 1901 年頒發，此後物理和化學領域取得了顯著的進展。 物理學被認為是諾貝爾獎時代最重要的科學，它見證了突破性的發現，引領著科學和技術驅動的未來。 著名的得獎者包括阿爾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein)，他因相對論而於1921 年獲得諾貝爾物理學獎；威廉·亨利·布拉格(William Henry Bragg) 和勞倫斯·布拉格(Lawrence Bragg) 父子二人組，因利用X 射線進行晶體結構分析而於1915 年獲得此獎項-射線。

化學是最接近諾貝爾本人工作的領域，也取得了重大進展，迄今已頒發了 115 名諾貝爾獎。 化學的重要貢獻增強了我們對宇宙、物質和生命的理解。 1935 年，瑪麗居禮的女兒弗雷德里克約裡奧和艾琳約裡奧居禮因發現人造放射性原子而獲獎。 2019 年，97 歲的約翰·B·古迪納夫 (John B Goodenough) 因其對鋰離子電池開發的開創性貢獻，成為最年長的化學獎得主。

諾貝爾獎仍然是對各領域傑出成就的高度認可。 它證明了知識、科學和人文主義在推動社會進步和造福全人類方面的力量。

來源：

– 諾貝爾獎組織

– 快報新聞服務