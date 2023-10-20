生命新視野：探索宇宙，找到我們的位置

天文學家和天體生物學家 Aomawa Shields 博士開始尋找地球以外的生命，在這個過程中，她對我們星球上生命的意義有了新的認識。 宇宙的浩瀚和規模讓她對我們存在的意義有了全新的視角。

在她的回憶錄《其他行星上的生命：尋找我在宇宙中的位置的回憶錄》中，希爾茲回顧了她作為科學家的旅程以及它對她的觀點的深遠影響。 她首先思考了宇宙的巨大，其中的恆星數量與地球海灘上的沙粒一樣多。 這個體認提醒我們宇宙到底有多廣闊、多令人敬畏。

希爾茲也反思了天文學領域代表性和多樣性的重要性。 作為一名處於歷史上男性主導領域的非裔美國女性，她從巴拉克·歐巴馬的總統任期中找到了靈感。 他的成就起到了指路明燈的作用，表明來自弱勢背景的個人可以在包括天文學在內的任何領域表現出色。

回憶錄進一步探討了追求不同熱情和夢想之間的平衡。 希爾茲最初從事演藝事業，但發現自己又回到了天文學，這個領域總是激發她內心的好奇心。 這種與她的科學根源的重新連結提醒我們，夢想和熱情依然存在，不容忽視。

希爾茲研究的一個令人著迷的方面是集中在一種稱為「終結者宜居」的行星上。 這些行星具有獨特的氣候，生命可能只存在於永恆白天和黑夜的極端條件之間的邊界。 正是透過她的研究和調查，希爾茲和她的團隊發現了這類行星的潛在存在。

總的來說，希爾茲的回憶錄揭示了探索宇宙對她個人和職業生活的深遠影響。 透過放眼地球之外，她對地球上生命的美麗和相互聯繫有了更深刻的認識。 她的故事激勵其他人擁抱自己的熱情，追求自己的夢想，並在浩瀚的宇宙中尋找意義。

來源：

– 希爾茲，青瓦。 “其他星球上的生命：尋找我在宇宙中的位置的回憶錄。”

– 科學星期五。 “在宇宙中尋找意義。”