了解流星雨的發光軌跡

在流星雨期間，觀察者偶爾會看到一種罕見的現象，稱為“持續列車”，即流星經過後在天空中徘徊的發光軌跡。 科學家仍在試圖確定火車持續存在的確切原因，但已經出現了兩個主要理論。

一種理論認為，流星體的高速運動導致它們從空氣分子中剝離電子，導致電離。 據信，在持續運行的列車中觀察到的輝光來自於這些電離分子從環境中捕獲雜散電子時釋放的能量。 另一種理論涉及化學發光，即從快速移動的流星體蒸發的金屬與大氣中的臭氧和氧氣相互作用，產生發光。

21月22日至10日夜間，獵戶座流星雨達到頂峰，在晴朗、黑暗的天空下，觀測者每小時能夠看到約20-XNUMX顆流星。 輻射點是流星的明顯起源，位於獵戶座。 然而，重要的是不要只關注天空中的這一點，因為獵戶座流星雨可以從任何方向出現。

除了獵戶座流星雨外，也值得關注與獵戶座流星雨重疊的南金牛座流星雨和北金牛座流星雨。 這兩場流星雨皆源自於獵戶座以西的金牛座。 雖然北金牛座流星雨在 XNUMX 月中旬達到頂峰，但南金牛座流星雨卻呈現出獨特的情況。

需要進一步的研究來充分了解持續流星背後的機制並揭開流星雨的神秘面紗。 我們鼓勵觀察者在流星雨期間盡可能掃描天空，以最大限度地增加目睹這些迷人天體事件的機會。

來源：

–“如何充分利用流星雨和其他夜空事件”

定義：

– 流星體：繞太陽運行的小型岩石或金屬物體

– 電離：從原子或分子中添加或移除電子，從而形成離子的過程

– 化學發光：化學反應導致的光發射，不涉及熱量