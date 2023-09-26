新設備使小鼠神經活動的記錄變得更容易、更輕鬆

一組研究人員開發了一種名為 ONIX 的新型輕型設備，可以記錄小鼠在跳躍、跑步和探索環境等自然行為時的神經活動。 該設備克服了先前記錄系統的局限性，使小鼠在數據收集過程中能夠更自由地移動。 霍華休斯醫學研究所 Janelia 研究園區的研究人員在 bioRxiv 上發布的預印本文章中描述了他們的工作。

目前用於小鼠等動物模型的神經記錄系統體積龐大且沉重，導致動物的頭骨承受了很大一部分體重。 這會減慢他們的速度並使他們感到疲倦。 此外，將訊號從大腦傳遞到電腦的繩索會扭曲和纏結，導緻小鼠感到不適，需要定期更換或解開。 電池供電的無線系統也增加了太多的重量。

ONIX 透過低調的探頭設計、極輕的微型繫繩以及一種稱為通勤者的設備來解決這些挑戰，該設備在錄音過程中主動解開繫繩。 研究人員透過觀察 3D 競技場中的小鼠來測試 ONIX 系統，發現配備 ONIX 的小鼠探索速度更快，並且表現出與未受限制的小鼠相似的動作。

ONIX 系統的開放取用性質允許研究人員根據其特定的實驗需求進行調整，或隨著技術的進步進行改進。 這項進展為更有效地研究大腦在複雜行為（包括與自閉症相關的行為）中的作用鋪平了道路。

（資料來源：bioRxiv 上的預印本文章）