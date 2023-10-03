光、新材料和宇宙探索的研究可能是諾貝爾物理學獎的競爭者

諾貝爾物理學獎將於週二公佈，專家們紛紛猜測該領域的潛在獲獎者。 一位競爭者可能是法國裔瑞典原子物理學家 Anne L'Huillier，因為她在短雷射脈衝方面的工作可以觀察分子中的電子運動。 另一位潛在候選人是丹麥的奧爾加·博特納（Olga Botner），她以利用宇宙中微子探索宇宙而聞名。

量子力學領域也引起了人們的關注，西班牙的伊格納西奧·西拉克（Ignacio Cirac）、英國的大衛·多伊奇（David Deutsch）和美國的彼得·肖爾（Peter Shor）等著名人物因其對量子計算的貢獻而被考慮。 該領域的其他競爭者包括亞基爾·阿哈羅諾夫 (Yakir Aharonov) 和邁克爾·貝裡 (Michael Berry)，他們在量子力學方面取得了重大發現。

物理學的實際應用也在進行中。 英國的 Stuart P. Parkin 是自旋電子材料領域的先驅，因其在提高電腦磁碟機資料密度和儲存能力方面的重要工作而受到認可。 美國物理學家莎朗·格洛澤 (Sharon Glotzer) 因其在控製組裝過程以設計新材料方面的策略而受到關注。

光研究領域也引起了人們的關注。 來自英國的約翰·B·彭德里（John B. Pendry）是一個可能的競爭者，他因“隱形斗篷”的研究而聞名，他使用材料來彎曲光線並使物體隱形。 其他感興趣的領域包括光伏、光能轉化為電能以及扭曲石墨烯的導電性能。

諾貝爾物理學獎將於第二天頒發化學獎，文學獎和和平獎將於本週稍後公佈。

資料來源：法新社