NASA 的 LHASA 2.0 榮獲土石流分析年度軟體獎

馬裡蘭州戈達德太空飛行中心的 NASA 地球科學部門因其開發的土石流災害態勢感知評估 (LHASA) 2.0 版本而榮獲年度軟體 (SOY) 獎。 LHASA 是一種數據驅動的軟體工具，旨在為世界各地降雨引發的山體滑坡災害事件提供態勢感知。

SOY 獎是 NASA 對卓越軟體的最高表彰，每年頒發一次，獎勵那些顯著提高該機構任務績效的軟體。 這是戈達德團隊在過去17年裡第二次獲獎。

LHASA 將來自世界各地的山體滑坡資料納入機器學習框架，使其能夠估計山體滑坡發生的相對機率。 該工具提供全球範圍內的災害估計，從而提高意識並促進災害規劃和回應。 它可供政府機構、救援組織、緊急應變人員和保險公司使用。

地球科學部主任Dalia Kirschbaum對拉薩科技成果得到認可感到興奮。 她希望地區社區能夠利用該模型來更好地了解其所在地區的山體滑坡災害。

LHASA 在 Landslides @ NASA 網站上作為免費開源軟體提供。 使用者可以存取該軟體，報告山體滑坡，查看和獲取相關來源數據，並了解有關 NASA 山體滑坡建模工作的更多資訊。 該工具旨在協助各利害關係人做好備災和救災工作。

來源：

– NASA.gov（https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-software-of-the-year-award-winner-provides-landslide-insights）

– 山崩@ NASA (https://landslides.nasa.gov/)