布萊恩梅 (Brian May) 在 OSIRIS-REx 任務中的角色

傳奇皇后吉他手布萊恩梅在 OSIRIS-REx 任務中發揮了至關重要的作用，該任務成功返回了小行星貝努的樣本。 梅與克勞迪婭·曼佐尼 (Claudia Manzoni) 合作，根據任務數據創建了立體圖像，幫助確定用於樣本收集的安全著陸點。 儘管梅伊主要被認為是一位才華橫溢的音樂家，但她擁有天文物理學博士學位，並且是一位卓有成就的科學家。

這位 76 歲的吉他手和曼佐尼合著了一本名為《Bennu 3-D：小行星解剖》的書，深入探討了 OSIRIS-REx 任務的細節。 然而，由於美國巡演的安排，當美國宇航局取回樣本時，梅無法在場。 儘管如此，他還是透過NASA電視台向團隊發出了祝賀。

在影片中，梅伊表達了他對該樣本的興奮，並表示它有可能揭示有關宇宙、我們的星球和生命本身起源的巨大秘密。 OSIRIS-REx 任務標誌著美國首次從小行星收集樣本。 NASA 表示，2020 年獲得的塵埃和岩石樣本將為科學家提供 4.5 億年前太陽和行星形成的寶貴見解。

該太空船於 2018 年 1.4 月拍攝了貝努的初始圖像，從大約 2018 萬英里的距離提供了顆粒狀的圖像。 隨後，460 年 XNUMX 月，OSIRIS-REx 精心繪製了這顆小行星的地圖，而梅伊、曼佐尼和任務團隊則在尋找一個安全的地點來收集樣本。 他們最終在小行星的北部地區發現了一個名為「南丁格爾」的隕石坑，寬度為 XNUMX 英尺。

美國太空總署局長比爾·尼爾森強調了研究小行星本努的重要性，強調它超出了理解生命起源的範圍。 貝努作為一顆潛在危險小行星的性質意味著，透過分析樣本所獲得的見解將增強我們對可能對地球構成威脅的類似小行星的了解。

目前，來自小行星貝努的樣本正在進行初步處理過程，由於收集到的材料豐富，該過程比預期的時間要長。 NASA 將這個過程描述為“有條不紊地開始”，他們小心地拆卸了 TAGSAM 頭（即觸即走樣本採集機制）。

完成樣本分析後，OSIRIS-REx 太空船將開始一項名為OSIRIS-APEX（OSIRIS-APophis EXplorer）的新任務，探索小行星阿波菲斯，預計該行星將於20,000 年經過地球2029 英里範圍內。梅和曼佐尼是否會參與 OSIRIS-APEX 任務還有待觀察。

同時，May 和 Manzoni 的書《Bennu 3-D：小行星解剖》可以透過倫敦立體有限公司網站購買，對於對這項任務的更多細節感興趣的人來說。

來源：

– 原文：[來源]

– 美國宇航局：[來源]