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運動對心理健康的好處

By薇琪斯塔夫羅普盧

十月六日
運動對心理健康的好處

定期運動對我們的身體健康有許多積極的影響，但它對於保持良好的心理健康也起著至關重要的作用。 研究發現，參與體育活動可以減輕憂鬱、焦慮和壓力的症狀，甚至可以增強認知功能。

運動可以透過增加大腦中內啡肽（也稱為「感覺良好」激素）的釋放來幫助對抗憂鬱症。 這些激素有助於改善情緒並減少悲傷或絕望的感覺。 此外，運動可以促進更好的睡眠，這也可以緩解憂鬱症狀。

焦慮是另一種可以透過運動改善的心理健康狀況。 體力活動可以讓身體消耗多餘的能量和緊張感，有助於減少不安和擔憂的感覺。 規律運動還可以增強自信和自尊，而焦慮症患者的自信和自尊通常會降低。

壓力是許多人在日常生活中遇到的常見問題。 運動已被證明可以降低皮質醇等壓力荷爾蒙的水平，並增加內啡肽的產生。 這種組合有助於減輕壓力並促進放鬆感。

除了這些心理健康益處之外，運動也被證明可以改善認知功能。 體力活動會增加大腦的血流量，進而增強記憶力、注意力和整體認知能力。

值得注意的是，運動應納入全面的心理保健方法中，包括必要時的治療和藥物治療。 然而，定期的體育活動可以顯著改善心理健康，應被視為個人整體心理健康常規的重要組成部分。

來源：

– 梅奧診所：運動與壓力：採取行動來管理壓力
– 哈佛健康出版：規律運動可以改變大腦，提升記憶力、思考能力

By 薇琪斯塔夫羅普盧

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