雷射陀螺儀即時追蹤地球自轉的波動

德國和紐西蘭的研究人員開發了一種雷射陀螺儀，可以近乎即時地準確追蹤地球自轉的波動。 該技術比現有方法更簡單，並且可以深入了解引起波動的現象，例如洋流的變化。

地球自轉的速度和方向會經歷微小的波動。 其中一些波動是眾所周知的，例如由月球和太陽的潮汐力引起的波動。 然而，其他一些問題，例如那些與固體地球及其周圍環境之間的動量交換有關的問題，還沒有很好的理解。 這些影響可能是由改變洋流的厄爾尼諾現像等氣候事件引起的。 測量地球自轉的這些波動可以揭示大氣中的重要過程。

大多數旋轉研究涉及結合全球衛星導航系統、電波天文觀測和雷射測距的數據。 然而，由於組合這些技術的複雜性，每天只能進行一次測量。

慕尼黑工業大學的一組研究人員創造了一種雷射陀螺儀，可以近乎即時地測量這些微小的波動。 他們的儀器可以放入一個大房間，由一個光學腔組成，可以沿著方形路徑引導光線。 雷射光束以相反的方向圍繞腔體發送，形成環形雷射陀螺儀。 陀螺儀的旋轉會影響兩束光束組合時產生的干涉圖案，使研究人員能夠測量地球自轉的波動。

該團隊在開發雷射陀螺儀時面臨多項挑戰。 他們需要確保它足夠靈敏，能夠解決地球自轉速度十億分之三的微妙變化。 他們還必須解決穩定性問題並開發方法來糾正因地球旋轉軸方向變化而引入的誤差。

研究人員成功克服了這些挑戰，現在可以在 120 天內以幾毫秒的分辨率監測地球自轉速率。 這使他們能夠連續、即時地追蹤一天長度的變化。 下一個目標是進一步擴展陀螺儀的穩定性，以捕捉動量傳遞的季節性影響。

這項研究提供了一種新的、更簡單的方法來測量地球自轉的波動，為影響我們的星球及其大氣的過程提供了寶貴的見解。

資源：

自然光子學“