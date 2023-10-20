古老的樹年輪揭示了有史以來最強太陽風暴的證據

法蘭西學院的愛德華·巴德（Edouard Bard）最近領導的一項研究發現了可能是迄今為止檢測到的最強大的太陽輻射風暴的證據。 研究小組分析了埋藏松樹中的碳 14 含量，並利用格陵蘭冰芯中發現的鈹 10 同位素驗證了其來源。 這些樹木年輪為了解遙遠的過去太陽的行為提供了寶貴的見解。

在埋藏的松樹中發現的碳14含量激增表明存在前所未有的太陽輻射風暴。 太陽輻射風暴是由太陽耀斑和日冕物質拋射引起的。 因此，強烈的太陽輻射風暴預示著迄今為止有史以來最強的太空天氣事件的發生。

除了這項重大發現之外，研究人員還在樹木年輪資料中發現了另一個事件。 這事件雖然不像 14,300 年前的高峰那麼極端，但從 100 年前到 14,000 年前持續了大約 13,900 年。 研究小組推測，這事件代表了太陽活動的極小值，類似 17 世紀觀測到的蒙德極小值。

這些時期碳14水平的增加被認為是太陽磁場不太活躍的結果，允許更多的高能量銀河宇宙射線進入太陽系。 當這些宇宙射線與地球大氣層相互作用時，它們會引起與太陽宇宙射線類似的反應。

這項研究強調了將樹木年輪數據與冰芯結合使用的重要性，以便更好地了解整個歷史上的太陽活動。 儘管自 17 世紀以來才開始對太陽活動進行直接儀器測量，但樹木年輪和冰芯為了解更遙遠的過去太陽的行為提供了寶貴的見解。

來源：

– 利茲大學新聞稿

– 由法蘭西學院的愛德華巴德 (Edouard Bard) 領導的研究