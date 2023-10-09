古老的樹木年輪揭示了災難性的太陽風暴

科學家發現了 14,300 年前發生的大規模太陽風暴的證據，這是歷史上已知最大的太陽風暴事件。 透過分析法國阿爾卑斯山的樹木年輪，一個國際科學家小組觀察到放射性碳水平急劇上升，並確定這是由太陽風暴引起的。 這項發現引起了人們對現代類似事件潛在影響的擔憂，因為它可能對我們依賴科技的社會產生毀滅性影響。

研究人員警告說，今天如此嚴重的太陽風暴可能會導致電信和衛星系統中斷，以及電網大規模停電。 此類事件的財務成本將是巨大的，達到數十億美元。 因此，了解並為此類風暴做好準備對於保護我們的全球通訊和能源基礎設施至關重要。

這項研究發表在《英國皇家學會哲學彙刊 A：數學、物理和工程科學》上，為了解太陽的極端行為及其對地球帶來的風險提供了新的線索。 研究人員分析了法國南部阿爾卑斯山杜魯澤河的亞化石樹，在那裡他們發現了顯示太陽風暴發生的放射性碳高峰。 透過將此峰值與格陵蘭冰芯中發現的鈹測量值進行比較，研究團隊確認這一峰值確實是由大規模太陽風暴引起的。

科學家強調需要進一步研究太陽風暴及其潛在影響，以便增強我們的通訊和能源系統的彈性。 他們強調，未來類似的事件可能是災難性的，做好準備並保護我們的基礎設施免受潛在損害至關重要。 歷史上已知最大的太陽風暴的發現提醒我們，我們對太陽行為及其對地球社會造成的危險的了解有限。

定義：

– 放射性碳：碳的放射性同位素，用於確定古代文物和材料的年齡。

– 太陽風暴：由太陽表面擾動引起的事件，向太空釋放大量能量和粒子。

– 亞化石：尚未完成化石化過程的生物體的遺骸。

– 鈹：一種化學元素，常用於分析環境和氣候變遷的研究。

– 格陵蘭冰芯：從格陵蘭極地冰蓋鑽出的冰柱，提供有關地球過去氣候的寶貴資訊。

資料來源：英國皇家學會哲學彙刊 A：數學、物理和工程科學