通訊衛星 BlueWalker 3 威脅天文觀測

《自然》雜誌最近發表的一項研究表明，德州新創公司 AST SpaceMobile 發射的原型衛星 BlueWalker 3 正在引起天文學家的擔憂。 這顆衛星是在太空建立手機訊號塔的更大計劃的一部分，它已經擾亂了基於地球的宇宙觀測。

BlueWalker 3 是組成軌道星座的近 100 顆衛星中的第一顆。 該研究匯集了世界各地專業和業餘天文學家的觀測結果，發現這顆衛星的亮度相當於夜空中十顆最亮星星中的兩顆。 最令人擔憂的問題之一是這些衛星將陽光反射回地球，可能會導致天文影像出現條紋並幹擾科學數據。 它們也可能幹擾射電天文學，影響寬頻接收器和附近受保護的射電天文頻段。

SpaceX、亞馬遜和 OneWeb 等其他公司也正在向近地軌道發射大量衛星。 衛星越來越大、越來越亮的趨勢對天文能見度構成了重大威脅。 這些衛星並未滿足國際天文學聯合會 (IAU) 目前提出的減輕衛星對能見度影響的建議。

雖然目前還沒有關於衛星亮度的官方規定，但 SpaceX 等公司一直在與 IAU 討論解決這個問題。 BlueWalker 3 背後的公司 AST SpaceMobile 也與 NASA 和天文學團體合作，尋找減輕衛星對天文觀測影響的方法。 他們正在探索潛在的操作幹預措施，避免在敏感區域進行廣播，並利用飛行機動來降低衛星的亮度。

研究作者建議在衛星發射授權過程中考慮衛星對天文學的影響。 在衛星通訊的好處和天文觀測的保護之間找到平衡至關重要。