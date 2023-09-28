凱克宇宙網成像儀揭示了宇宙網的隱藏結構

凱克宇宙網成像儀 (KCWI) 由加州理工學院物理學教授克里斯托弗馬丁 (Christopher Martin) 及其團隊設計，透過直接對難以捉摸的宇宙網進行成像，取得了突破性的發現。 宇宙網由微弱的細絲組成，這些細絲連接著廣闊空間中的星系，充當氣體流，為星系提供形成恆星所需的物質。

雖然天文學家多年來一直了解宇宙網，但直接觀察一直具有挑戰性，尤其是在太空較暗的區域。 然而，位於夏威夷 WM 凱克天文台的 KCWI 儀器已成功捕捉來自宇宙網隱藏區域的發射光。

此前，馬丁和他的團隊使用一種名為「宇宙網路成像儀」的原型儀器來觀察附近類星體照亮的燈絲。 然而，這項最新發現使他們能夠在不需要外部照明的情況下觀察宇宙網。

新發現的直接對宇宙網進行成像的能力為天文學家提供了對於理解星系形成和演化至關重要的寶貴資訊。 此外，它還使研究人員能夠繪製暗物質的分佈圖，暗物質是構成宇宙很大一部分的神秘物質。

宇宙網在塑造宇宙結構方面發揮著重要作用，包含了銀河系中大部分的普通物質。 透過揭示其隱藏的結構，天文學家能夠深入了解宇宙的基本運作方式。

來源：

– 自然天文學（2023）。 DOI：10.1038/s41550-023-02054-1