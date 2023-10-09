貓的咕嚕聲和魚兒的聲音之間令人驚訝的聯繫

研究人員終於解開了貓咪咕嚕聲背後的物理之謎。 與先前的看法相反，貓似乎使用類似於發聲的技術來發出舒緩的咕嚕聲，而發聲通常與人類沙啞的聲音有關。

多年來，科學家一直困惑於貓雖然體型很小，但卻能發出如此深沉而共鳴的咕嚕聲。 通常，只有聲帶較長的動物（例如大象）才能發出類似的聲音。 流行的理論認為，貓有一種獨特的機制，涉及其聲帶肌肉的週期性收縮和放鬆，需要來自大腦的持續神經輸入。

然而，維也納大學克里斯蒂安·赫布斯特博士最近領導的一項研究揭示了不同的解釋。 研究人員對八隻因絕症而被安樂死的貓的聲帶進行了實驗。 透過捏住貓的聲帶並使潮濕的空氣通過它們，研究人員能夠模擬人類說話和發出聲音的機制。 值得注意的是，這種操作導致所有語音盒產生自我持續的振盪或咕嚕聲，這表明咕嚕聲不需要大腦的持續輸入。

進一步的分析發現聲帶內有大量纖維組織，這可能是貓咪能夠發出 20-30 Hz 低頻聲音的原因。 這樣的頻率甚至低於人聲產生的最低低音。 在獅子和老虎等咆哮的貓科動物中也發現了類似的結構。

先前，主流理論認為貓利用了一種機制，即大腦向喉嚨肌肉發送快速、連續的信號，導致喉嚨肌肉每秒收縮 30 次並發出咕嚕聲。 然而，這項新研究提出了聲音魚苗作為另一種解釋。

總之，貓的咕嚕聲似乎依賴與先前假設不同的機制。 了解貓如何發出咕嚕聲不僅有助於了解貓科動物的交流，還可以為了解各種動物的聽覺能力提供寶貴的見解。

資料來源：奧地利維也納大學 Christian Herbst 博士（當代生物學）