高紅移活躍星系挑戰現有對超大質量黑洞的理解

在最近的一項研究中，天文學家利用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（JWST）的數據來探索超大質量黑洞（SMBH）與其高紅移宿主星系之間的關係。 這些遙遠的早期宇宙超大質量黑洞讓我們深入了解這些宇宙巨獸的形成與成長。

理解超大質量黑洞的關鍵問題之一是它們的起源。 天文學家仍在爭論這些黑洞是否是由大質量恆星的低質量殘餘物形成的，還是透過較重的直接塌縮黑洞的塌縮形成的。 JWST 發現的「超大質量」超大黑洞表明重種子起源的可能性，但需要進一步的基於人群的研究來證實這一點。

另一個謎團是超大質量黑洞的質量與宿主星系的恆星質量之間的緊密相關性。 這種相關性在附近的系統中被觀察到，但由於吸積超大黑洞的亮度與其宿主星系相比，在高紅移下研究它一直具有挑戰性。 然而，憑藉 JWST 的靈敏度，天文學家現在能夠在高紅移情況下研究這種關係。

這項研究的作者根據 JWST 數據編制了 23 個高紅移超大黑洞的樣本。 每個源的選擇都是基於廣泛的 Hα 線的存在，表明存在累積的SMBH。 結果表明，SMBH質量與高紅移星系質量之間的關係與局部關係有顯著差異。

重要的是，與宿主星系相比，高紅移黑洞的質量比在本​​地宇宙中觀察到的要大得多。 這項發現挑戰了我們目前對超大黑洞及其宿主星系共同演化的理解。

這種高紅移關係的意義是重大的。 這顯示高紅移的超大質量黑洞比之前預期的要多。 該研究還強調了相對較小的主星系擁有巨大超大黑洞的潛力，這可以透過 JWST 觀測到。

這項研究為超大質量黑洞的形成和生長及其與宿主星系的關係提供了新的見解。 它為進一步研究開闢了途徑，以便更好地了解這些宇宙野獸的起源及其對星系演化的影響。

來源：

– Fabio Pacucci、Bao Nguyen、Stefano Carniai、Roberto Maiolino、Xiaohui Fan。 JWST CEERS 和 JADES 活性星系 z = 4 − 7 違反 > 3σ 處的局部 MBH− Mgal 關係：對低質量黑洞和種子模型的影響。 已提交給 ApJL。