天文學家發現測量宇宙膨脹率的新方法

天文學家長期以來一直試圖了解宇宙膨脹的速度，但他們的測量結果有重大差異。 透過觀察物體如何遠離我們來測量膨脹率的直接方法始終給出的結果比研究早期宇宙訊號所獲得的值高出約 9%。 這種差異引起了人們的關注，並導致我們重新評估我們對宇宙的理解。

為了克服這個問題，科學家一直在尋找新的方法來更精確地測量膨脹率。 一個潛在的解決方案是研究 Ia 型超新星等“標準蠟燭”，它們具有已知的內在特性。 然而，在極遠距離觀察這些罕見事件一直是個挑戰。

幸運的是，已經取得了突破。 布倫達·弗萊博士和她的團隊最近發現了一顆 Ia 型超新星，它在由前景星系團產生的引力透鏡中出現了三倍。 這種獨特的觀察提供了比以往更準確地測量膨脹率的可能性。

Ia 型超新星因其亮度和標準特性而對於距離測量特別有用。 透過分析Ia型超新星的光變曲線並確定其紅移，天文學家可以確定其距離並用它來直接測量膨脹率。

重力透鏡效應（前景品質的存在使光線彎曲）可以提供更有價值的數據。 當巨大的前景物體透過透鏡放大背景星系時，透鏡影像內任何瞬態事件的引力時間延遲的測量可用於估計膨脹率。

強引力透鏡的發現可以放大包含遙遠、巨大和恆星形成星系的區域，這為了解宇宙的膨脹率帶來了巨大的希望。 隨著時間的推移，進一步的觀察和測量可能會為宇宙學的這一基本面向提供重要的見解。

資料來源：《科學美國人》、Space.com