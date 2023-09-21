美國太空總署朱諾號捕捉到木星和火山衛星木衛一的驚人影像

美國太空總署的朱諾號太空船已經繞著木星運行七年多了，最近拍攝了這顆氣態巨行星及其火山衛星木衛一的迷人影像。 這張照片是在 53 月 31 日朱諾號第 XNUMX 次近距離飛越木星時拍攝的。

這張影像由公民科學家 Alain Mirón Velázquez 使用 JunoCam 的原始資料處理，展示了兩個天體的對比、色彩和清晰度。 拍攝此影像時，朱諾號距離木衛一約 51,770 公里，距離木星雲頂約 395,000 公里。 這標誌著朱諾號和木衛一迄今為止最接近的一次相遇，計劃在今年晚些時候和 2024 年進行更近距離的飛越。

艾奧是木星最裡面的大衛星，受到來自木星及其姊妹衛星歐羅巴和木衛三的巨大引力。 這種引力拖曳導致月球不斷拉伸和擠壓，從而導致其火山活動頻繁。 艾奧被認為是整個太陽系中火山最活躍的天體，其表面擁有數百座火山和熔融矽酸鹽熔岩湖。

在未來近距離飛越木衛一時，西南研究所（SwRI）的科學家將利用哈伯望遠鏡和詹姆斯韋伯望遠鏡同時從遠處觀察木星衛星。 這些觀測將為了解木衛一的火山過程提供寶貴的見解，並有助於加深我們對這個有趣的天體的了解。

資料來源：NASA

定義：

– 朱諾號太空船：美國太空總署於 2011 年發射的太空船，其任務是研究木星的成分、重力場、磁場和極地磁層。

– 艾奧：木星最大的衛星之一，以其強烈的火山活動和獨特的地質特徵而聞名。

– 木星：太陽系中最大的行星，以其色彩繽紛的風暴而聞名，包括其標誌性的大紅斑。

– 公民科學家：參與科學研究和數據分析的個人，經常利用公開數據或作為非專業科學家為研究項目做出貢獻。