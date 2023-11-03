新發現：木星令人驚訝的調色板

哈伯太空望遠鏡最近拍攝了一張迷人的木星圖像，以意想不到的柔和色調展示了這顆氣態巨星。 這張在紫外光下拍攝的彩色合成照片提供了木星大氣層的獨特視角，揭示了一個顯著特徵——大紅斑呈現藍色。

大紅斑在紫外光譜中色調的有趣轉變是由於大規模風暴系統中存在的高空薄霧造成的。 這些霧霾吸收紫外線光子，阻止它們反射回地球。 美國太空總署的科學家利用哈伯提案中針對木星超級風暴系統的數據，打算利用這張紫外線影像來研究和繪製木星大氣層中深水雲的複雜結構。

紫外線具有波長短、能量高的特點，可以揭露人類視覺範圍之外的隱藏現象。 它使天文學家能夠觀察通常被銀河塵埃遮擋的熾熱年輕恆星發出的光。 此外，紫外線也揭示了有關星際物質的成分、密度和溫度的重要資訊。

2020 年，哈伯太空望遠鏡利用包括紫外線在內的多種波長獲得了另一個令人驚嘆的木星景象。 近紅外線成像和紫外線觀測相結合，可以全面、全色地了解木星霧霾和粒子的高度和分佈。 這進一步增強了哈伯捕獲的可見光影像，展示了不斷變化的雲圖案。

這張圖像的發布恰逢木星天體之旅中的兩個重大事件。 首先，木星於 1 年 2 月 2023 日至 595 日到達近地點，即距離地球最近的點，我們的星球與這顆氣態巨星之間的距離約為 370 億公里（2 億英里）。 隨後，3 年 2023 月 XNUMX 日至 XNUMX 日發生了沖日，標誌著木星、地球和太陽對齊。 這樣的配置為觀星者提供了觀察木星的理想機會，木星在晚上很容易被識別為東方天空中的一個明亮物體。 即使使用普通的望遠鏡或雙筒望遠鏡，人們也可以看到木星的四個最大的衛星，其中三個比地球的月球還要大，而著名的木衛三是太陽系中最大的天然衛星。

當木星揭開它的真實色彩時，體驗令人驚嘆的宇宙，這是夜空中的一幅彩繪傑作。

常見問題

1.什麼是紫外線？

紫外線是指具有高能量但超出人類視覺範圍的短波長光。 它可以揭示隱藏的現象，例如年輕恆星發出的光，並為星際物質的成分、密度和溫度提供有價值的見解。

2. 為什麼木星的紫外線影像中大紅斑呈現藍色？

由於風暴系統內存在高空薄霧，木星上的大紅斑在紫外線影像中呈現藍色。 這些霧霾吸收紫外線光子，防止它們反射回地球。

3. 木星到達近地點和沖日有何意義？

木星到達近地點意味著它最接近地球，從而可以加強觀測。 當木星、地球和太陽排成一線時，就會發生沖日，這使得這是用小型望遠鏡或雙筒望遠鏡觀察這顆氣態巨行星的理想時機。