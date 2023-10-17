類木星行星在類太陽恆星周圍可能很常見

最近的一項研究表明，類木行星可能經常出現在太陽系附近的行星際空間中，特別是在類似我們太陽的恆星周圍。 如果這一假設得到證實，則表明太陽系的結構並不像以前認為的那麼罕見。

此前，關於太陽系形成的環境有兩種主要理論。 一種理論認為，附近的超新星爆炸導致了富含金屬的環境，從而為我們年輕的太陽系提供了重金屬。 另一種理論認為，我們的太陽是由低密度環境中的氣體和塵埃分子雲形成的。

然而，在附近宇宙中其他類太陽恆星中發現類木星氣態巨行星為後一種理論提供了新的支持。 該研究的主要作者拉斐爾·格拉頓（Raffaele Gratton）解釋說，未來更廣泛的研究可能會進一步闡明太陽系的起源。

為了得出這些結論，格拉頓和他的同事分析了來自附近星團 β Pic 移動群 (BPMG) 的數據。 其中約 30 顆恆星的質量是太陽的 0.8 倍，可能在穩定的軌道上擁有類木行星。 這項發現令人驚訝，因為這些恆星的年齡只有 20 萬年，比我們的太陽年輕得多。

研究這些行星具有挑戰性，因為它們繞著恆星運行的距離很遠，需要數十年才能完成一周。 為了探測這些行星，望遠鏡必須收集數十年的數據來觀察凌日，也就是行星從恆星前面穿過時發生的現象。

儘管在太陽系外發現某些類型的行星仍然存在困難，但該研究強調了在識別巨大的類木行星方面取得的進展。 這項研究發表在《自然通訊》雜誌上，為類太陽恆星周圍行星系統的形成提供了新的線索。

來源：

– “研究表明，類木星行星可能在類太陽恆星周圍很常見” – Space.com

– 發表在《自然通訊》上的研究