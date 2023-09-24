年度天文攝影師展示令人驚嘆的宇宙影像

格林威治皇家天文台最近宣布了年度天文攝影師大賽的獲獎者，這些照片簡直令人驚嘆。 比賽收到了令人難以置信的高品質圖像，這使得評審很難選擇最好的圖像。 從星雲和星系的迷人照片到月球和其他天體的令人驚嘆的景色，這些圖像讓我們一窺宇宙的奇觀。

獲獎圖像之一是奔跑的小雞星雲，也稱為 IC2944，它具有鮮豔的色彩和散佈在其中的星星。 透過中國的望遠鏡拍攝到的玫瑰星雲是另一個引人注目的影像。 這個星雲距離我們大約 5,000 光年，直徑達到令人印象深刻的 130 光年。

比賽還展示了令人驚嘆的月球圖像，其中一張顯示了月球在夜空中的凌日。 這張在中國大連拍攝的照片捕捉了月亮升起時顏色的變化，從深鐵鏽紅色到明亮的白黃色。 另一張迷人的照片捕捉了火星在經過月球後面之前的情景，形成了鮮明的色彩對比。

競賽中的其他影像展示了各種天體現象，例如昴宿星團（一群明亮的藍色恆星）和狼星雲（類似狼的分子雲）。 還有銀河星雲的圖像和有趣的精靈現象，這是雷暴雲上方發生的放電現象。

比賽包括天空景觀和人物與空間等類別，展示了劃過天空的星星圖像和生動的星空背景下的戰爭紀念碑。 還有天王星、金星和木星等行星的圖像，每一個都展示了它們獨特的美麗。

比賽中所有獲獎圖像都捕捉到了宇宙令人驚嘆的本質，讓我們一睹地球之外的美麗和廣闊。 它們激勵我們繼續探索和研究宇宙的奧秘。

資源：

– 格林威治皇家天文台