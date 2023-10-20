詹姆斯韋伯望遠鏡發現木星上驚人的噴射流

詹姆斯韋伯望遠鏡的最新發現再次讓科學家們驚嘆不已——木星的令人驚嘆的圖像，展示了令人難以置信的快速急流穿過這顆氣態巨星的赤道。 這些急流的速度超過 320 英里/小時（515 公里/小時），跨越超過 3,000 英里（4,800 公里）的距離，為了解木星上發生的動態過程提供了寶貴的見解。

研究的主要作者 Ricardo Hueso 對這些急流的驚人速度表示驚訝。 多年來對木星雲層和風的監測並沒有讓研究人員對這些發現的規模和強度做好準備。 這些風非常強大，如果發生在地球上，它們可能會迅速摧毀整個城市。

這些最近的發現發表在受人尊敬的《自然天文學》雜誌上，表明木星上的噴射流可能與我們星球上的 5 級颶風的強度相媲美。 這提供了對木星大氣層湍流本質的重要理解。

研究人員預計，詹姆斯韋伯望遠鏡捕捉到的清晰影像將加深我們對木星雲層形成和天氣模式的理解。 透過分析來自特定時間戳的數據以及與觀測相關的時間相關信息，科學家可以深入了解這些風暴雲的快速形成。

木星以其眾多的雲、薄霧和強風而聞名。 科學家預測，這些高速風將在未來兩到四年內發生重大變化，進一步增加這顆氣態巨行星大氣層的複雜性。

總的來說，詹姆斯·韋伯望遠鏡的最新發現揭示了木星大氣層中非凡的動力學和力量的作用。 這些新發現的知識讓我們更接近解開這顆迷人的氣態巨行星的神秘面紗。

來源：

– 自然天文學雜誌