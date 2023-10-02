日本月球著陸器開始月球之旅

一艘被稱為「智慧月球勘測登陸器」（SLIM）的日本太空船已成功完成引擎燃燒，離開地球軌道並開始其月球任務。 日本宇宙航空研究開發機構 (JAXA) 宣布，SLIM 在南大西洋上空飛行時主發動機點火了 39 秒。 如果一切按計劃進行，太空船將於 4 月 XNUMX 日首次與月球相遇。

SLIM 於 6 月 XNUMX 日與 X 射線望遠鏡 XRISM 一起發射到地球軌道。 SLIM 團隊花了幾週時間確保太空船上的所有系統在啟動引擎燃燒之前都能正常運作。 XRISM 將留在地球軌道上，而 SLIM 則開始其漫長且節省燃料的月球之旅。

儘管 SLIM 的登陸嘗試還有幾個月的時間，但即將於 4 月 XNUMX 日繞月飛行是該任務的一個重要里程碑。 JAXA 官員估計，SLIM 可能會在發射後三到四個月到達月球軌道，並在一兩個月後進行著陸嘗試。

如果成功，SLIM 的著陸將具有重大意義，因為它的目標是在距離 Shioli（月球近側的一個小隕石坑）內預定目標點 328 英尺的範圍內著陸。 這種精確著陸能力為未來探索月球和其他天體上具有科學意義的區域的任務提供了可能性。

迄今為止，只有蘇聯、美國、中國和印度實現了月球軟著陸。 SLIM 的任務代表著月球探索又向前邁出了一步，並證明了日本在太空探索領域不斷增強的影響力。

來源：

– 日本宇宙航空研究開發機構 (JAXA)

– X（以前的 Twitter）