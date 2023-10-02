使用詹姆斯韋伯太空望遠鏡（JWST）的天文學家有了一個有趣的發現：木星大小的「行星」在太空中自由漂浮，與任何恆星都沒有聯繫。 這些物體被稱為木星質量雙星物體或“JuMBO”，是在對著名的獵戶座星雲的詳細調查中發現的。 特別有趣的是，這些 JuMBO 似乎成對移動，天文學家目前正在試圖解釋這是如何發生的。

一種可能性是，這些物體是在星雲區域形成的，那裡沒有足夠的物質來形成完全形成的恆星。 另一種可能性是，它們最初是圍繞恆星形成的，然後透過各種相互作用被噴射到星際空間。 後一種假設目前受到科學家的青睞，儘管它仍然存在一些懸而未決的問題。

獵戶座星雲，也稱為 M42，是距離地球最近的大型恆星形成區域。 肉眼可見，它是獵戶座中的一個微弱的污點。 詹姆斯韋伯太空望遠鏡最近進行的調查提供了大量有關該星雲的新信息，補充了哈伯太空望遠鏡等老望遠鏡已經觀測到的信息。

該調查產生了獵戶座星雲的詳細馬賽克影像，由 JWST 在一週的觀測中獲得的 700 個視圖組成。 在這張影像中，可以看到數千顆年輕的恆星，其中許多恆星被密集的氣體和塵埃盤包圍，這些氣體和塵埃可能會形成行星。

在所有這些資訊中，JuMBO 的發現立即引起了天文學家的注意。 它挑戰了目前的行星系統形成模型，並提出了所有恆星形成區域都存在雙行星對的可能性。 M42 的完整圖像將在 EsaSky 入口網站上公開，允許任何人探索數據，描述調查和 JuMBO 發現的初始論文將在 arXiv 預印本伺服器上發布。

資料來源：BBC 新聞

定義：詹姆斯韋伯太空望遠鏡 (JWST) – 將於 2021 年發射的太空望遠鏡，旨在成為哈伯太空望遠鏡的後繼者。

獵戶座星雲 (M42) – 距離地球最近的大型恆星形成區域，肉眼可見，就像獵戶座中的一個污點。