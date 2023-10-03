詹姆斯韋伯太空望遠鏡發現了一對在太空中漂流的木星大小的行星

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（JWST）在太空深處又取得了一項非凡的發現。 天文學家將望遠鏡指向獵戶座星雲，發現了似乎是挑戰物理定律的成對大質量行星。 大約有 80 顆木星大小的行星被發現，它們在太空中自由漂浮，沒有任何恆星的引力作用。 這些天體被稱為“JuMBO”（木星質量雙星物體），它們似乎正在一起移動。

科學家推測這些行星最初是在恆星附近形成的，但後來逃脫了開放空間。 氣體物理學表明，具有木星質量的物體不應該能夠獨立形成，雖然單顆行星可以從恆星系統中被驅逐出，但問題仍然是如何同時驅逐成對的行星。 歐洲太空總署高級科學顧問馬克·麥考林（Mark McCaughrean）承認，研究人員無法找到答案，因此需要理論輸入來解開這個謎團。

獵戶座星雲，也稱為 M42，是附近的恆星苗圃，也是天文活動的豐富來源。 這個明亮的星雲位於獵戶座「劍」的末端，橫跨數光年，其光輝歸功於梯形星雲，梯形星雲是由四顆中心恆星組成的星團。 星雲擁有大量不同大小的恆星，從質量比太陽大 40 倍到小於太陽 0.1 倍的恆星。

獵戶座星雲內這些不尋常的氣體巨星系統的發現引起了科學家的強烈興趣。 從事 JWST 工作的多學科科學家 Heidi Hammel 博士表達了這項發現的潛在意義。 目前的行星系統形成模型並不能預測雙行星對的噴射。 然而，哈梅爾博士提出，所有恆星形成區域都可能擁有這些雙木星、雙海王星，甚至雙地球，而以前的望遠鏡可能沒有足夠強大的能力來探測它們。

為了探索這項最新發現並深入研究整個獵戶座星雲的奇觀，歐洲太空總署提供了一種名為 ESASky 的互動式工具。

來源：

- 英國廣播公司的新聞

– 歐洲航天局 (ESA)