詹姆斯韋伯太空望遠鏡捕捉到的獵戶座星雲的驚人影像

詹姆斯韋伯太空望遠鏡 (JWST) 最近捕捉到了兩幅令人驚嘆的獵戶座星雲寬視野馬賽克影像。 獵戶座星雲距離太陽系僅 1,344 光年，是一個廣闊的恆星形成區域，被認為是距離地球最近的恆星孕育地之一。

這些令人驚嘆的馬賽克由3,000 多張單獨的圖像組成，已添加到歐洲太空總署的ESASky 應用程式中，為公眾提供互動式全天空地圖，以查看由JWST 和哈伯太空望遠鏡捕獲的這些非凡圖像。

獵戶座星雲內部約有 2,800 顆已知存在的年輕恆星，還有無數的恆星胚胎籠罩在濃密的氣體和塵埃的面紗中。 詹姆斯韋伯太空望遠鏡的近紅外線相機 (NIRCam) 能夠透視這些氣體和塵埃，揭示複雜的細節，例如原恆星盤、新興恆星的流出物，甚至自由漂浮的行星。

第二個馬賽克由 NIRCam 長波長通道捕獲，以令人難以置信的紅外線靈敏度顯示星雲內的氣體、塵埃和分子。 儘管該影像的空間解析度較低，但它為獵戶座星雲的形成和組成提供了前所未有的見解。

梯形星團是一組照亮星雲的巨大年輕恆星，它是形成獵戶座星座帶的三顆恆星下方的模糊物體，是肉眼可見的原因。 這些大質量恆星的壽命相對較短，在超新星爆炸結束前僅持續數百萬年。

梯形星團還包含多達一千顆較暗的恆星，其中一些擁有蒸發的星周盤——氣體和塵埃盤，導致行星形成。 JWST 最近的觀測發現，獵戶座星雲中約有 40 對自由漂浮的氣態巨行星，稱為木星質量雙星天體 (JuMBO)。 這些 JuMBO 的起源仍然是一個有趣的科學問題。 天文學家想知道它們是直接由星雲中的氣體形成的還是從其他行星系統捕獲的。

JWST 捕獲的馬賽克覆蓋了不同的波長。 由 NIRCam 的短波長通道成像的短波長馬賽克揭示了星雲內恆星形成活動​​的細節。 另一方面，由 NIRCam 較長波長通道捕獲的較長波長馬賽克展示了灰塵和稱為多環芳烴 (PAH) 的有機化合物細絲的複雜網絡。 這些多環芳烴在恆星的形成中發揮著至關重要的作用，了解它們的豐度和特徵可以為星際塵埃的回收提供有價值的見解。

獵戶座星雲是一個迷人的天體，幾乎任何人都可以觀測，從普通的觀星者到先進的太空望遠鏡。 隨著冬季的臨近，抓住機會凝視天空中最大的星雲獵戶座星雲的奇觀。

定義：

– 詹姆斯韋伯太空望遠鏡 (JWST)：一個大型太空天文台將於 2021 年發射，它將在研究不同波長的宇宙方面取得重大進展。

– 獵戶座星雲：位於獵戶座內的廣闊恆星形成區域，肉眼可見，是一個模糊的物體。

– NIRCam：近紅外線相機，JWST 上的一種儀器，負責捕捉近紅外線範圍內的影像。

– 梯形星團：位於獵戶座星雲內的一組巨大的年輕恆星。

– 木星質量雙星物體（JuMBO）：在獵戶座星雲中發現的自由漂浮的氣態巨行星。

– 多環芳烴 (PAH)：構成星際塵埃很大一部分的碳基分子。

來源：

– NASA、ESA、CSA / 科學領導與影像處理：M. McCaughrean、S. Pearson。