美國太空總署詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭示了木星赤道上的新急流

詹姆斯韋伯太空望遠鏡 (JWST) 不僅提供了令人驚嘆的宇宙影像，也讓我們對太陽係有了新的認識。 除了捕捉到我們的行星鄰居的令人驚嘆的圖像之外，JWST 最近還在木星上發現了高速急流，這顆我們認為我們很了解的行星。

JWST 去年拍攝的圖像顯示了木星上的急流，其寬度超過 3,000 英里，行進速度約為 320 英里/小時。 這項新發現讓研究人員感到驚訝，突顯出關於木星雲和風還有很多東西需要了解的事實。

這種急流的存在位於木星赤道上方，可以提供有關木星湍流大氣層的寶貴資訊。 透過分析影像並追蹤行星快速自轉的特徵，科學家希望能夠更清楚地了解這顆氣態巨行星的複雜天氣模式。

詹姆斯韋伯太空望遠鏡對木星大氣層的觀測將與哈伯太空望遠鏡的數據進行比較，以更全面地了解木星的天氣系統。 這種比較將幫助科學家確定風速如何隨高度變化並產生風切變，風切是短距離內的風速梯度。

透過研究該地區的急流和其他風暴，研究人員相信他們可以為未來的觀測創建基線，並有可能預測未來幾年急流將如何變化。

這項發現凸顯了 JWST 的力量，它不僅可以探索宇宙的遙遠部分，還可以揭示我們自己的宇宙鄰居中的新奇觀。

來源：

– NASA 的詹姆斯韋伯太空望遠鏡在木星冰冷的衛星木衛二上檢測到碳的第一個證據，作者：NASA/JPL-Caltech – 於 1 年 22 月 2022 日發佈在 Space.com 上

– NASA 詹姆斯韋伯太空望遠鏡由 ESA/STScI 揭示木星赤道區的高速噴射流 – 21 年 2022 月 XNUMX 日發表在 SciTechDaily 上