發現木星：詹姆斯韋伯望遠鏡揭示了這顆氣態巨星的迷人圖像

美國太空總署的詹姆斯韋伯太空望遠鏡繼續以其發現震驚科學家，這次提供了木星大氣層的迷人圖像。 韋伯望遠鏡利用其非凡的視野，揭示了前所未見的特徵，令科學界感到驚訝。

詹姆斯韋伯望遠鏡的一項突破性發現是捕捉了木星赤道寬超過 4800 公里的高速急流的圖像。 這些圖像為科學家提供了對這顆氣態巨行星的氣候和動力學的新見解。 西班牙畢爾巴鄂巴斯克大學的里卡多·韋索（Ricardo Hueso）表達了他的驚訝之情，他說：「我們一直在木星大氣層中看到的模糊薄霧現在看起來像清晰的特徵，我們可以隨著木星的快速自轉來追蹤它們。”

10 年2022 月，韋伯望遠鏡使用NIRCam 儀器，在整個木星日內每25 小時拍攝一次木星影像。這些影像是用四種不同的濾光片拍攝的，能夠檢測不同高度特徵的微小變化，使研究人員能夠研究木星的大氣層更多細節。 此外，該望遠鏡還探測了位於地球雲層頂部 50 至 515 公里處的較高海拔大氣層。 經測量，觀測到的急流速度約為每小時 5 公里，比地球上的 XNUMX 級颶風還要快。

詹姆斯韋伯太空望遠鏡是迄今為止建造的最大、最強大的太空望遠鏡，也是美國太空總署大天文台的一部分。 它的主要目的是捕捉和聚焦光線，使科學家能夠比以往任何時候都更早觀察過去。 韋伯望遠鏡位於距離地球 2 萬公里的 L1.5 拉格朗日點，為研究天體和現象提供了獨特的有利位置。

詹姆斯·韋伯望遠鏡獲得的這些迷人的木星圖像，加上該望遠鏡在紅外光下觀察的能力以及與哈伯太空望遠鏡的合作，使科學家能夠首次探測和跟踪木星的急流。 這些發現讓我們更深入地了解這顆氣態巨行星的大氣動力學，並有助於我們更廣泛地了解宇宙。

來源：

– NASA：詹姆斯韋伯太空望遠鏡：https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html