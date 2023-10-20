發現木星大氣層中的高速噴射流：詹姆斯韋伯太空望遠鏡的觀測

由美國太空總署營運的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（JWST）在木星大氣層中取得了突破性的發現。 JWST 使用近紅外線相機 (NIRCam) 拍攝的影像揭示了一種以前未知的現象：一股高速急流在木星赤道附近的主雲層上方延伸，寬度超過 3,000 英里。 這項發現為了解木星湍流大氣的動力學提供了寶貴的見解，並展示了韋伯望遠鏡在研究此類大氣特徵方面的卓越能力。

JWST 對木星的觀測是早期發布科學計畫的一部分，重點是每隔 10 小時捕獲一次影像，相當於木星的一天。 透過使用不同的濾光片，望遠鏡能夠識別木星大氣層內不同高度的微小大氣特徵的變化。

與先前主要檢查木星大氣層較低和較深層的任務不同，JWST 透過更深入研究近紅外光譜而脫穎而出。 這使得它能夠研究木星大氣層的較高海拔層，距離木星雲層約 15-30 英里。 在這些近紅外線影像中，通常看起來模糊的上層霧霾現在顯示出更精細的細節，特別是在赤道地區周圍。

新發現的木星急流以每小時約 320 英里的驚人速度狂奔，是地球上 5 級颶風持續風速的兩倍。 這種高速急流位於木星雲層上方約 25 英里的平流層下部，是一個令人著迷的研究主題。

為了更了解風速隨高度的變化以及風切的存在，研究小組將 JWST 在較高海拔處觀測到的風型與哈伯太空望遠鏡在木星大氣層深層檢測到的風型進行了比較。 這種比較使他們能夠監測風暴的發展並深入了解風暴雲的三維結構。

透過將 JWST 卓越的分辨率和寬波長覆蓋範圍與哈伯太空望遠鏡的重要觀測結果相結合，研究團隊能夠識別和追蹤作為高速急流指示器的小雲特徵。 這些觀測結果也為了解木星赤道大氣和獨立於急流發生的對流風暴提供了寶貴的背景。

為了進一步研究急流的特徵，研究團隊計劃使用詹姆斯韋伯太空望遠鏡進行額外的觀測。 這項正在進行的研究旨在探索急流的速度和高度是否會隨著時間的推移而改變。

資料來源：詹姆斯韋伯太空望遠鏡觀測到木星上的高速噴射流。 （美國太空總署）