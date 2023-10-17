詹姆斯韋伯望遠鏡在遙遠的系外行星上發現了石英奈米晶體

詹姆斯韋伯太空望遠鏡是 NASA 太空探索的重要工具，在距離地球約 17 光年的系外行星 WASP-1300 b 的高空雲層中取得了驚人的發現。 首次在系外行星的大氣中檢測到二氧化矽（SiO2）顆粒，特別是石英奈米晶體。 這項突破性的觀測揭示了遙遠天體的組成和特徵。

WASP-17 b 是一顆熱的類木系外行星，質量約為木星的七倍。 它的大氣層主要由氫和氦組成，與木星類似。 詹姆斯韋伯望遠鏡的中紅外線儀器（MIRI）在捕捉系外行星圖像和促進這項突破性研究方面發揮了至關重要的作用。 MIRI 的分析揭示了二氧化碳、水蒸氣的存在，以及值得注意的是純石英晶體的獨特吸收特徵。

石英晶體由二氧化矽組成，是太陽系中所有岩石天體的常見成分。 然而，這是第一次在系外行星的大氣中觀察到石英奈米晶體。 這些晶體具有尖六棱柱結構，每個晶體的尺寸為 10 奈米。

雖然研究人員最初預計會發現矽酸鎂，但這項發現揭示了 WASP-17 b 上矽酸鹽顆粒形成的早期階段。 這些矽酸鹽顆粒預計將進一步發展，並可能形成在較冷的系外行星和褐矮星中發現的更大的矽酸鹽顆粒。

詹姆斯·韋伯望遠鏡的這一非凡觀測為研究宇宙中行星和天體的組成和形成開闢了新途徑。 科學家預計，對遙遠系外行星的進一步分析將為行星系統的演化提供有價值的見解，並加深我們對宇宙歷史的理解。

資料來源：NASA、天文物理學雜誌快報、Space.com