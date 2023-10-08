新研究旨在追蹤和減輕月球周圍的太空碎片

普渡大學最近進行的一項研究正在尋求對月球周圍的空間碎片進行建模和跟踪，以製定緩解策略。 隨著軍事、商業和科學發射的增加，以及共享立方體衛星發射成本的降低，太空垃圾在近地軌道和月球軌道上越來越受到關注。

這項由卡洛琳·弗魯 (Carolin Frueh) 領導的研究建議使用「四體幾何」來模擬軌道隨時間的演變，並將追蹤資產分配給月球附近的主要區域。 目前，關於順月空間（地球和月球之間的區域）碎片物體的監視和資訊有限。 資訊的缺乏給未來的月球任務在追蹤和避免碎片方面帶來了挑戰。

最近發生的事件凸顯了月球周圍日益繁忙的情況。 2022 年初，月球火箭助推器在月球背面墜毀，這表明需要更好地追蹤和監測太空物體。 此外，美國太空總署的月球勘測軌道飛行器最近在近距離飛行時被韓國探路者月球軌道飛行器的 ShadowCam 儀器發現。

弗魯赫解釋說，當考慮地球、月球和太陽的引力效應時，四體幾何就變得有意義。 這些天體之間的相互作用會影響順月空間中物體的軌道。 弗魯赫的工作涉及利用光變曲線來預測衛星分裂事件，並評估順月域的光電監視選項。

總體而言，隨著月球和順月空間在未來幾年因探月任務和其他活動而變得更加繁忙，追蹤和減少空間碎片以確保這些任務的安全和成功至關重要。

來源：

——普渡大學卡洛琳‧弗魯赫 (Carolin Frueh) 的研究

– NASA – 阿波羅 16 號助推器撞擊