本·拉姆的目標是讓滅絕的生物復活

Colossal Biosciences 聯合創始人 Ben Lamm 設定了一個目標，即在未來五年內讓滅絕的物種復活。 拉姆和他的團隊與哈佛大學遺傳學家喬治·丘奇合作，致力於消除猛獁象、塔斯馬尼亞虎和渡渡鳥等生物的滅絕。

復活滅絕動物的過程涉及編輯其現存近親的 DNA，以匹配滅絕動物的基因組。 對猛獁象來說，這意味著要使用與猛獁象密切相關的亞洲象的 DNA。 透過對大象的基因組進行有針對性的編輯，研究團隊希望創造出一個可以在活著的代孕母親體內足月的胚胎，從而誕生第一個滅絕的動物。

最終目標是將這些滅絕的動物釋放到它們的自然棲息地，有助於生態系統的恢復並有可能緩解氣候變遷。 像猛獁象這樣的關鍵物種對其環境有重大影響，它們的重新引入可以對其生態系統產生積極影響。

雖然讓滅絕的動物復活的想法存在爭議，但許多科學家認為這可能帶來重大好處，例如恢復生態系統和減緩氣候變遷。 例如，將狼重新引入黃石國家公園，導致景觀發生重大變化，並對水土流失產生正面影響。

然而，需要考慮道德因素。 人類歷史上一直在剝削和獵殺猛獁象，甚至在猛獁象滅絕數千年後也是如此。 有些人認為，鑑於氣候危機的緊迫性，即使是雄心勃勃但成功機率較低的計畫也是合理的。

來源：

– 門閂： “企業家本·拉姆談如何讓滅絕的動物復活”

– 蓋蒂圖片社

定義：

– 復活：透過基因工程和先進技術使滅絕的物種復活的過程。

– 基因組：細胞或生物體中存在的完整基因或遺傳物質集。

– 關鍵物種：對其環境產生不成比例影響並在維持生態系統結構和功能方面發揮關鍵作用的物種。

– 生態系：生物體及其物理環境作為一個系統相互作用的社群。

– 復活：使已死亡或滅絕的事物起死回生或復活。