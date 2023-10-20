經常運動對身體和心理健康都有許多好處。 將運動納入我們的日常生活以保持健康的生活方式非常重要。

定期運動的主要好處之一是改善心血管健康。 參加步行、慢跑或騎自行車等活動有助於增強心臟功能並改善全身循環。 經常運動也有助於降低血壓並降低心臟病的風險。

除了對心血管有益之外，定期運動對於維持健康體重也起著至關重要的作用。 參與體育活動有助於燃燒卡路里並增加新陳代謝，從而有助於減肥或維持體重。 定期運動也有助於增強肌肉質量，從而提高整體力量和敏捷性。

運動不僅有益於身體健康，對心理健康也有正面影響。 事實證明，定期進行體育活動可以改善情緒並減少憂鬱和焦慮症狀。 運動會刺激內啡肽的釋放，這種激素被稱為「感覺良好」的荷爾蒙。 這些內啡肽有助於緩解壓力並改善整體心理健康。

定期運動對於改善睡眠品質也起著重要作用。 參與體育活動可以幫助調節睡眠模式並促進更深、更安寧的睡眠。 這可以提高能量水平、提高注意力和增強認知功能。

總之，規律運動對身心健康有無數好處。 透過將運動融入我們的日常生活中，我們可以改善心血管健康，保持健康的體重，並增強整體健康。

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– 來源文章：[文章標題]（URL）

– 心血管健康的定義：[來源網址]

– 瘦肌肉量的定義：[來源 URL]

– 內啡肽的定義：[來源 URL]