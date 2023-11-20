ISRO旨在透過Chandrayaan-4任務取回月球樣本

印度太空研究組織 (ISRO) 已將目光投向了一項新任務“Chandrayaan-4”，旨在從月球表面檢索土壤和岩石樣本。 這個雄心勃勃的項目計劃在五到七年內準備就緒，將標誌著印度正在進行的月球探索的一個重要里程碑。

在慶祝浦那印度熱帶氣象研究所成立 62 週年的活動中，太空應用中心主任 Nilesh Desai 提供了即將執行的任務的詳細資訊。 與其前身月船 4 號相比，月船 3 號預計將配備更大的漫遊車和更大的著陸器。 該任務將由四個模組組成：轉移模組、著陸模組、上升模組和重返模組，所有這些模組都需要兩枚火箭來發射。

計劃是讓上升模組在與著陸模組分離後收集樣本。 一旦獲得樣本，上升模組將與重返模組合併，然後在任務的最後階段重新進入地球大氣層。 值得注意的是，轉移艙和重返艙將繼續停泊在月球軌道上，直到準備好運輸樣本為止。

德賽表示相信ISRO擁有完成這項壯舉所需的技術和能力。 他也提到與總理莫迪的討論，莫迪鼓勵該機構應對更大的挑戰。

除了月船 4 號任務外，ISRO 還與日本宇宙航空研究開發機構 (JAXA) 合作進行月球極地探索 (LUPEX) 任務。 LUPEX 定於 2025 年發射，旨在調查月球南極是否存在水冰及其質量。 該任務還將包含一個更大的漫遊車。

ISRO 對月球探索的長期願景包括一系列月船任務以及到 2040 年將印度宇航員送上月球的目標。莫迪總理進一步指示官員們努力在 2035 年之前建立印度太空站，這體現了印度的願望在太空探索中扮演重要角色。

常見問題

1.月船四號任務什麼時候準備好？

Chandrayaan-4 任務預計將在大約五到七年內準備就緒。

2.月船四號任務將包含多少個模組？

Chandrayaan-4任務將由四個模組組成：傳輸模組、登陸器模組、上升器模組和返回模組。

3. 月球極地探測（LUPEX）任務的目標是什麼？

LUPEX 旨在調查月球南極是否存在水冰，並評估其豐度和品質。

4. ISRO月球探索的長期目標是什麼？

ISRO 的目標是執行一系列月船任務，同時努力在 2040 年之前將印度太空人送上月球。該機構還打算在 2035 年之前建立印度太空站。