紐約都會區下沉，洪水風險增加

美國太空總署噴射推進實驗室和羅格斯大學的科學家最近進行的一項研究表明，紐約市大都會區正在緩慢下沉，這增加了洪水的風險。 從2016年到2023年的七年時間裡，研究人員發現該地區平均每年下沉0.06英吋。 該研究利用乾涉合成孔徑雷達來測量垂直陸地運動並分析陸地地形。

科學家指出，觀察到的下沉大部分發生在地面經過改造的地區，例如透過開墾土地和建造垃圾掩埋場。 這些修改使得後續建築物下方的地面變得更加鬆散且更具可壓縮性，從而導致更大的下沉。 研究發現，建在皇后區法拉盛附近垃圾掩埋場上的阿瑟·阿什體育場下沉速度最快，每年下沉 0.18 英吋。 相比之下，皇后區的伍德賽德社區實際上正在以每年 0.27 英寸的速度上漲。

在紐約市以外，新澤西州的紐瓦克、卡尼和哈里森社區也被發現正在下沉，儘管該研究沒有提供這些地點的具體下沉率。 此外，位於皇后區法拉盛灣附近的拉瓜迪亞機場每年下沉約 0.15 英吋。 這次沉沒引起了人們的關注，因為機場正在進行耗資 8 億美元的翻新工程，以解決現有問題並減輕潛在的洪水。

研究人員強調，沉船對大都會區構成威脅，特別是考慮到海平面上升。 自 0.12 年代以來，曼哈頓砲台公園的海平面以每年 1900 英吋的速度上升。 近年來，這一速度已增加至每年 0.17 英吋。 隨著海平面持續上升，與惡劣天氣事件（如 2012 年超級風暴桑迪）相關的風暴潮變得更具破壞性。 這次下沉，加上洪水風險的增加，凸顯了紐約市沿海地區採取緩解策略的必要性。

雖然這項研究帶來了擔憂，但它也提供了一些積極的發現。 布魯克林的東威廉斯堡和皇后區的伍德賽德社區被發現正在崛起。 科學家將東威廉斯堡的上升歸因於牛頓溪的石油排放，牛頓溪流入皇后區和布魯克林之間的東河。 然而，總體而言，該研究表明，紐約市的許多地區，包括曼哈頓下城、布魯克林、皇后區和長島，正在經歷下沉，並加劇了未來的洪水風險。

來源：

- 科學進展

- 今日美國