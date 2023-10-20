對強度和輕盈的追求：科學家結合 DNA 和玻璃創造出超材料

科學家在材料科學上取得了突破，將 DNA 的強度與玻璃的純度結合，產生了一種比鋼輕五倍、強度四倍的超級材料。 這種新材料由康乃狄克大學、哥倫比亞大學和布魯克海文國家實驗室的研究人員創造，因其密度而被譽為「已知最強」材料。

尋找一種兼具強度和重量的材料一直是一項艱鉅的挑戰。 然而，這組研究人員已經證明，這兩種特質並不互相排斥。 受鋼鐵人盔甲的啟發，科學家試圖創造足夠輕的材料，可以飛行，但也足夠堅固，可以抵禦敵人的攻擊。

這種超級材質背後的秘密在於利用玻璃的固有強度。 雖然玻璃在其傳統形式下可能很脆弱，但當它處於最純淨、完美的狀態時，它可以承受巨大的壓力。 透過使用比大多數金屬和陶瓷更輕的奈米玻璃顆粒，由這種原始玻璃製成的結構變得既強大又輕巧。

為了將玻璃顆粒塑造成 3D 框架，研究人員採用 DNA 作為支架。 他們創建了一個自組裝 DNA 框架，作為骨架，在上面塗上玻璃塗層。 DNA 支架和玻璃塗層之間的這種微妙平衡造就了一種堅固而輕質的材料，實現了前所未有的強度和密度。

雖然在使用這項技術之前還需要進行更多的研究，但研究人員已經計劃透過摻入碳化物陶瓷或改變 DNA 結構來製造更堅固的材料。 這項技術的可能性是巨大的，它甚至可能導致類似於鋼鐵人套裝的防彈衣的發展。

這項研究的結果發表在《細胞報告物理科學》雜誌。

來源：

– 受鋼鐵人啟發的「最強」材料被譽為「超級材料」 – 《科學日報》

– 科學家創造出比鋼更輕、更堅固的超級材質 – CNET