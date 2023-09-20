恢復夜空觀測魔力的新項目

在天文學領域，使用大型、複雜的望遠鏡與便攜式、簡單的雙筒望遠鏡之間的爭論一直是一個討論的話題。 雖然望遠鏡佔有一席之地，但許多天文學家發現雙筒望遠鏡可以提供真實且身臨其境的夜空視野。 雙筒望遠鏡不僅更便攜，而且還提供了一種獨特且引人入勝的方式來探索和了解天空。

Analog Sky 是 Robert Asumendi 的一個項目，最近發​​布了一個令人興奮的 DIY 套件，名為 Magic。 該專案旨在透過允許用戶建造自己的盒式天文雙筒望遠鏡來恢復天空觀測的魔力。 該套件結合了雙筒望遠鏡和天文望遠鏡的最佳功能，提供了一種探索夜空的創新方式。

建構魔法是一個簡單的過程，可以透過三種不同的方式進行。 使用者可以根據提供的規格 3D 列印大部分零件（不包括光學元件），從建議的供應商訂購零件，或採用混合方法將兩種方法結合起來。 最終結果是一款緊湊、輕巧的雙筒望遠鏡，帶有直角觀察器，類似於 1960 世紀 XNUMX 年代使用的桌上型 Project Moonwatch 觀察器。

Magic不僅易於使用，而且還有多種應用。 它可以用於地面觀看、觀鳥，甚至可以在多個觀察者之間共享。 屈光度目鏡間距可以快速調節，從而可以將視圖從一個人無縫切換到另一個人。 此外，Magic 設計緊湊、重量輕，非常適合在前廊進行快速活動或供兒童自行攜帶。

Magic 套件可透過過濾器進行升級，並包括用於瞄準的 4 毫瓦雷射筆和備用的折疊式 1x 取景器。 建造 Magic 的總成本從 300 美元多一點（如果零件是 3D 列印的）到大約 500 美元（如果使用建議的三腳架）不等。 考慮到高品質的天文雙筒望遠鏡的售價高達數千美元，建造Magic的成本還是相對實惠的。

Analog Sky 的魔力為家庭提供了一個參與共享專案並重新感受夜空的簡單和美麗的機會。 在一個以螢幕時間為主的時代，萬智牌提供了一種令人耳目一新、身臨其境的方式來共同享受宇宙的奇蹟。

來源：

– Analog Sky（羅伯特‧阿蘇門迪，《今日宇宙》）