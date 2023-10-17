國際合作發現有史以來最大的火星地震的來源

由牛津大學領導的全球科學家團隊宣布了一項突破性合作的發現，旨在確定火星上有史以來最大規模地震事件的原因。 這項研究涉及世界各地各個航太機構的貢獻，得出的結論是，這次地震不是由隕石撞擊引起的，而是由火星地殼內的巨大構造力引起的。

這次地震事件被稱為 S1222a，震級為 4.7 級，並在整個地球上產生了至少六個小時的振動。 最初，科學家認為該事件可能是由隕石撞擊引起的，因為地震訊號與先前的撞擊相似。 他們發起了對新隕石坑的國際搜索，歐洲太空總署、中國國家太空總署、印度太空研究組織和阿拉伯聯合大公國太空總署都參與了任務。

經過幾個月的調查，研究團隊確認沒有發現新的隕石坑。 相反，地震事件歸因於火星內部巨大構造力的釋放。 這項發表在《地球物理研究快報》雜誌上的研究表明，火星的地震活動比之前認為的更活躍。

牛津大學首席研究員本傑明·費爾南多博士表示，雖然火星目前不存在活躍的板塊構造，但這一事件很可能是由火星地殼內的應力釋放引起的。 隨著地球不同地區以不同的速度冷卻和收縮，這些壓力已經累積了數十億年。

這項研究的結果為了解火星的地質活動提供了寶貴的見解，這可能有助於確定未來人類在這顆紅色星球上棲息地的合適位置。 國際任務之間的合作為未來深空探索的合作開創了先例。

該團隊的研究還強調了在火星上維護各種科學儀器以收集關鍵數據的重要性。 來自歐洲太空總署、中國和阿聯酋的科學家表達了參與這項研究的熱情，並致力於加深我們對火星的了解。

這種前所未有的合作對未來的任務具有重大影響，因為該團隊計劃將他們的發現應用於即將到來的月球任務和土星衛星泰坦的探索。

資料來源：牛津大學

引用：“InSight 觀測到的最大火星地震的構造起源”，《地球物理研究快報》（2023 年）。 DOI：10.1029/2023GL103619