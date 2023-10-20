共賞農曆節慶：國際賞月夜活動

每年，美國太空總署都會舉辦一次非凡的活動，讓世界各地的人們聚集在一起以虛擬方式觀察月球。 國際觀察月亮之夜是一年一度的公共慶祝活動，旨在團結月球愛好者，促進月球科學和探索，並尊重我們與地球天體夥伴的文化和個人聯繫。

這項活動的美妙之處在於它的便利性。 無論您身在何處，都可以參加農曆慶祝活動。 您可以選擇參加或舉辦虛擬或現場活動，或只是在舒適的家中觀察月球。 全球月球社群透過各種平台聚集在一起，例如活動的 Facebook 頁面、使用 #ObserveTheMoon 的社交媒體管道以及國際觀察月夜 Flickr 小組。

美國國家航空暨太空總署 (NASA) 概述了此次活動的幾個目標。 首先，它是一種慶祝活動，將來自世界各地對月球有著共同熱情的人們聚集在一起。 它還旨在提高人們對美國宇航局月球計劃的認識，使公眾更容易了解月球科學和探索。 此外，國際觀測月夜活動使個人能夠以地球的月球作為發現之旅的起點，探索月球和太空科學領域。

該活動鼓勵分享受月球啟發的故事、圖像、藝術品等，促進與我們的天體鄰居的創造性聯繫。 透過激發人們對月球觀測的興趣，國際月夜觀測將其影響擴展到更廣闊的天空和我們周圍的世界，激發持續的探索。

所以標記你的日曆！ 今年的國際月夜活動可以透過美國太空總署電視廣播來觀看。 於 7 年 23 月 00 日美國東部時間晚上 21 點/世界標準時間 2023:XNUMX 收看節目，加入全球月球社區，踏上發現和欣賞月球的迷人之旅。

來源：

-美國太空總署的月球勘測軌道飛行器任務、美國太空總署戈達德太空飛行中心的太陽系探索部門以及其他美國太空總署和天文組織。