重夸克擴散係數背後的科學：探索夸克-膠子等離子體

科學家成功計算出了重夸克擴散係數，這是衡量動量從夸克和膠子熔化湯轉移到重夸克的速度的指標。 這一突破是利用一些世界上最強大的超級電腦實現的。 計算顯示動量的傳遞速度非常快，達到了量子力學設定的極限。 釋放的夸克和膠子與重夸克之間的相互作用是如此強烈和頻繁，以至於它們有效地拉動了重夸克。

這些發現揭示了實驗結果，顯示重夸克被重離子碰撞產生的物質流所捕獲。 這些碰撞發生在相對論性重離子對撞機和大型強子對撞機等粒子對撞機上，產生了一種稱為夸克膠子等離子體（QGP）的狀態。 該分析還提供了額外的證據來支持 QGP 是一種近乎完美的液體的假設，其黏度極低，接近量子力學的極限。 這項研究不僅增強了我們對這些碰撞的理解，也凸顯了國際理論家與核子物理研究界之間的協作與合作。

QGP 的低黏度可以比喻為溪流中流動的重石。 釋放的夸克和膠子之間的強烈相互作用導致平均自由程，或者一個粒子在與另一個粒子相互作用之前可以行進的距離，這是非常小的。 這意味著具有同樣小的平均自由程的重夸克將經歷足夠的相互作用，從而被 QGP 中釋放的粒子牽引。

為了計算重夸克擴散係數，HotQCD Collaboration 的物理學家利用了強大的超級電腦並採用了晶格 QCD（一種用於求解量子色動力學複雜方程式的技術）。 研究團隊發現重夸克擴散係數異常大，證實了QGP內重夸克的平均自由程確實非常短。 這些計算將幫助理論家改進對 QGP 內重夸克如何產生以及它們的相互作用如何隨著 QGP 變化而演變的模擬。

該研究得到了能源部科學辦公室，特別是核子物理辦公室的支持，作為高級計算科學發現（SciDAC）和重口味理論（HEFTY）主題理論合作的一部分。 也承認其他來源為個人合作者提供的資金。 該研究利用了國家能源研究科學計算中心的計算資源和 USQCD 合作機構的設施。

來源：

– https://www.energy.gov/