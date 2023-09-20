像模擬太空人一樣生活在南極洲

2022 年 XNUMX 月，塔拉‧斯威尼 (Tara Sweeney) 開始了對南極洲西部思韋茨冰川 (Thwaites Glacier) 的研究考察。 雖然她的主要目標是研究冰川的地質和冰融化，但斯威尼不禁想起了成為太空探險家的感覺。 作為一名前空軍軍官和現任月球地質學博士生，她感受到了南極探險和太空任務之間的相似之處。

多年來，太空科學家一直在研究生活在南極洲等極端環境中的人們的經歷，以便更好地了解太空人在其他星球上可能面臨的挑戰和條件。 這些極地探險是太空探索的一個有價值的類比，提供了對長期任務的生理和心理方面的見解。

在斯韋茨冰川停留 16 天期間，斯威尼和她的團隊住在帳篷裡，冒著惡劣的天氣條件。 他們面對暴風雨和暴風雪，被困在帳篷裡好幾天。 史威尼甚至發現自己陷入了一片空白，將這段經歷比喻為在乒乓球內。 儘管面臨挑戰，她還是感受到了在祖國大陸上從未體驗過的專注感和興奮感。

2023 月參加 2 年模擬太空人會議為 Sweeney 提供了進一步探索模擬太空人體驗的獨特機會。 這次會議聚集了模擬地球上長期太空旅行的個人。 該活動在亞利桑那州沙漠中的一個獨立棲息地生物圈 XNUMX 號舉行，旨在了解在敵對行星上創造宜居環境的可行性。

斯威尼的思韋茨冰川之旅和她參加模擬太空人會議強調了極地探索和太空任務之間的聯繫。 這些經驗為太空人在未來的月球、火星及其他地方的任務中可能遇到的身體和精神挑戰提供了寶貴的見解。

來源：

– 德州大學埃爾帕索分校（大學）

– 模擬太空人會議（會議）