致命的尼帕病毒在印度喀拉拉邦神秘復活

在喀拉拉邦科澤科德的一家醫院，重症監護專家阿努普·庫馬爾面臨著令人困惑的情況。 同一個家庭的四名成員因類似的發燒、咳嗽和流感樣疾病症狀被送往醫院。 當他們深入研究這個家庭的病史時，他們發現兩個年幼的兄弟姐妹的父親最近去世時也有類似的症狀。 研究小組很快就將其與致命的尼帕病毒聯繫起來。

尼帕病毒於 2018 年 40 月在喀拉拉邦首次發現，是一種人畜共通病毒，據信是從蝙蝠傳播給人類的。 它的死亡率很高，為 75% 至 2018%。 在18年的疫情中，有17人被感染，XNUMX人死亡。 目前還沒有針對尼帕病毒的授權治療方法或疫苗，因此及時識別和遏制至關重要。

醫院團隊隔離患者並送去樣本進行檢測。 其中三名患者，包括已故父親的兒子和兄弟，尼帕病毒檢測呈陽性。 另一名具有類似症狀的無關患者也檢測呈陽性。 已故父親穆罕默德·阿里的首例病例被確定為本次疫情中最早的病例，但由於病毒的潛伏期為14至21天，因此可能還有其他不明病例。

尼帕病毒的確診引發了喀拉拉邦公共衛生當局的迅速反應。 已採取措施控制疫情並防止進一步蔓延。 考慮到病毒傳播可能造成的災難性影響，早期發現和隔離病例至關重要。

尼帕病毒透過直接接觸受感染的動物（例如蝙蝠或豬）或透過食用受污染的食物或水傳播。 與感染者的密切接觸也會使人接觸病毒。 喀拉拉邦多次爆發尼帕病毒，監測工作正在進行中。

尼帕病毒最近的捲土重來提醒人們，人畜共通傳染病所構成的持續威脅以及強有力的監測、及時識別和有效遏制策略的必要性。

來源：

– Thekkumkara Surendran Anish，喀拉拉邦曼傑里政府醫學院社區醫學副教授

– 喀拉拉邦科澤科德 Aster MIMS 醫院