印度的太陽能研究歷史悠久，可以追溯到 19 世紀末。 印度的太陽能研究工作是由印度氣象局首任局長 HF Blanford 發起的，他於 1881 年提出需要準確記錄太陽的熱力及其對地球表面的影響。 旁遮普科普先驅魯奇·拉姆·薩尼 (Ruchi Ram Sahni) 於 1885 年加入布蘭福德團隊，擔任第二助理氣象記者。

科代卡納爾太陽觀測站 (KSO) 成立於 1899 年，成為太陽天文學的重要中心。 1909 年，英國天文學家 J Evershed 在 KSO 做出了突破性的發現，這就是眾所周知的「Evershed 效應」。 KSO 也在 1928 年著名的「拉曼效應」的發現中發揮了作用，KS Krishnan 是該研究論文的合著者之一。

為了延續印度的太陽能研究遺產，印度天體物理研究所 (IIA) 於 1971 年在班加羅爾成立。它吸收了科代卡納爾和卡瓦魯爾的天文台，此後為太陽能研究做出了重大貢獻。 IIA 開發了可見線發射日冕儀，這是即將到來的印度天文台任務 Aditya-L1 的關鍵組成部分。

Aditya-L1 將於明年初抵達目的地，它將觀測太陽的光球層、色球層和最外層。 然而，其主要目標是研究太空天氣並監測由太陽日冕物質拋射引起的不可預測的磁場峰值。 這些日冕物質拋射可能會破壞衛星和電網，對依賴科技的文明構成威脅。

Aditya-L1 的任務時間與 2026 年太陽黑子活動週期的預期高峰一致。美國太空總署和英國政府等其他組織也一直在監控太空天氣，以減輕其潛在風險。

印度的宇宙線實驗也為太空研究做出了重大貢獻。 印度和日本合作進行的 GRAPES-3 實驗發現了與 2015 年太陽風暴相關的「地球磁屏蔽短暫減弱」。這項發表在《物理評論快報》上的研究證明了準確的風暴到達時間的重要性預測以盡量減少全球停工期間的經濟損失。

印度豐富的太陽能研究傳統，加上其在太空天氣監測方面不斷增長的專業知識，凸顯了該國致力於推進科學知識和防範與太陽活動相關的潛在危害的承諾。

資料來源：阿倫·庫馬爾·格羅弗