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印度 Aditya-L1 任務收集地球周圍太陽粒子的數據

By加布里埃爾博塔

19 年 2023 月 XNUMX 日
印度 Aditya-L1 任務收集地球周圍太陽粒子的數據

印度的 Aditya-L1 任務已開始收集有關地球周圍粒子行為的數據。 該任務於 2 月 XNUMX 日發射，旨在研究太陽活動，以便更好地了解太空天氣及其對地球的影響。

太空船的超熱能粒子光譜儀 (STEPS) 儀器於 10 月 31,068 日啟動，當時太空船距離地球約 XNUMX 英里。 STEPS 由六個感測器組成，使用低能和高能粒子光譜儀測量不同方向的超熱高能離子和電子。

Aditya-L1 正朝著地球-太陽拉格朗日點 1 前進，距離約 1 萬英里。 太空船將繼續從這個遙遠的軌道棲息地觀察我們星球周圍的粒子。 收集的數據將幫助科學家研究太陽風和空間天氣現象的起源、加速和各向異性（強度和特徵隨方向變化）。

任務總共攜帶七台科學儀器。 其中四台儀器將專注於直接觀測太陽，其餘三台將測量拉格朗日點 1 的粒子，以研究太陽動力學對行星際介質的影響。

印度先前的探月任務「月船三號」於3 月23 日成功登陸月球表面。雖然該任務目前處於睡眠模式以度過月球之夜，但印度太空研究組織(ISRO) 計劃在到達月球時喚醒著陸器和月球車。太陽在月球坑坑窪窪的表面升起。

透過 Aditya-L1 任務及其對太陽研究的關注，印度旨在增強對太空天氣的了解，並為更廣泛的科學界了解我們的主星做出貢獻。

來源：
– 印度空間研究組織（ISRO）
– 吉茲莫多

By 加布里埃爾博塔

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